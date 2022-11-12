Мир 12 ноября 2022, 03:04 США одобрили закупку российской нефти Индией по ценам выше «потолка» G7 Минфин США: Индия будет покупать нефть по ценам выше «потолка» РИА «Новости»

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США считают допустимыми дальнейшие закупки Индией российской нефти по ценам выше установленного странами «Большой семерки» механизма ограничения цен. Об этом министр финансов США Джанет Йеллен сообщила в интервью агентству Reuters.

По ее словам, в таком случае Индия при закупке нефти не должна обращаться к западным компаниям за услугами по страхованию, транспортировке и финансовым сервисам.

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Глава американского Минфина отметила, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на то, что ценовой потолок спровоцирует снижение мировых цен на нефть и ограничение доходов России. Йеллен уверена, что Россия не сможет продавать в таком количестве нефти, как сейчас, после того как Европейский союз объявит о прекращении закупок.

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«Они будут усиленно искать покупателей. А многие покупатели полагаются на услуги Запада», — уверена она.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена планирует установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.В Белом доме предположили, что при низкой цене на нефть Россия не станет экспортировать энергоресурсы.