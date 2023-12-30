Мир 30 декабря 2023, 07:21 США одобрили сделку по продаже Израилю почти пяти тысяч артснарядов Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов для гаубиц на $147,5 млн Ayal Margolin/XinHua/globallookpress

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Госдепартамент разрешил продавать израильской стороне артиллерийские снаряды для 155-миллиметровых гаубиц. Сумма сделки между США и Израилем может составить около 147,5 миллиона долларов. Об этом заявило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщил CBSN.

Израильское руководство обратилось к США с запросом о поставке 4,8 тысячи снарядов 155-миллиметрового калибра. Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что ситуация на Ближнем Востоке носит чрезвычайный характер и одобрил передачу боеприпасов в кратчайшие сроки. По его словам, снаряды нужны Израилю «немедленно», и их поставки отвечают американским интересам.

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По информации издания, решение о передаче артснарядов никак не скажется на боеспособности армии США.

Ранее американский президент Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных разговор ов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили конфликт израильской стороны и палестинского движения ХАМАС.