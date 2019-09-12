США одобрили продажу Польше самолетов F-35

Минобороны США сообщило, что получено одобрение продажи Польше 32 самолетов F-35. Сумма заключенной сделки составляет 6,5 миллиарда долларов

Как сообщила «Газета.ru», решение одобрено Госдепартаментом США. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны в структуре Пентагона заявило, что продажа даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессивности в регионе.

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Агентство РИА «Новости» со ссылкой на заявление агентства уточнило, что F-35 заменят самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства. Пентагон рассчитывает, что сложностей с их интеграцией в вооруженные силы Варшавы не будет.

По данным газеты «Известия», Пентагон отметил, что количество самолетов и сумма заключенного контракта могут измениться во время переговоров.

Конгресс США может заблокировать продажу, но ожидается, что обсуждение сделки пройдет гладко. Об этом сообщило издание Defense news. Закупка F-35 является частью усилий Варшавы по модернизации армии. С этой целью Польша к 2026 году намерена потратить 47 миллиардов долларов.

Вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Грег Улмер выразил заинтересованность в том, чтобы Польша приняла участие в создании промышленной базы для самолетов.

«После того, как польские компании будут утверждены в качестве наших партнеров-поставщиков, они смогут производить детали не только для польских самолетов, но и для тех, которые поставляются в другие страны, такие как США или Япония», — сказал Ульмер.