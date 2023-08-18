Мир 18 августа 2023, 00:31 США одобрили передачу F-16 Украине от третьих стран — СМИ Reuters: США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов United States Air Force

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Власти США одобрили передачу ВСУ истребителей F-16 от Дании и Нидерландов после того, как завершится подготовка украинских пилотов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, госсекретарь США Энтони Блинкен уже направил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма, в которых изложены гарантии поддержки. Вашингтон дал странам официальные заверения в том, что формальное одобрение всех необходимых запросов на отправку этих самолетов ускорят, когда украинские пилоты завершат обучение.

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Ранее в администрации США заявили, что занялись проработкой вопроса с союзниками о том, когда и где начать программу обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.

По словам помощника министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мары Карлин, F-16 отправят на Украину только после подготовки ВСУ к их применению.