Мир 07 августа 2023, 22:39 США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams — США CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams Википедия

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Американская сторона одобрила поставку Украине первой партии танков Abrams. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как стало известно журналистам, об утверждении отправки первой группы танков заявил глава закупочного отдела американской армии Даг Буш.

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«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», — сказал он.

Ранее стало известно, что Abrams в ближайшее время поступят на Украину. Подразделения киевского режима получат версию M1A1. Она в более легкой комплектации и без передовой электроники.

Такие меры приняли для быстрого обучения экипажей и переброски танков в зону боевых действий. Также стало известно, что оснащение M1A2 считается более совершенным, но пока не поступит на вооружение украинской армии.