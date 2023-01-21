Мир 21 января 2023, 07:38 США обвинили в желании спровоцировать войну в Европе Французский политик Филиппо заявил о намерении США начать мировую войну в Европе РИА «Новости»

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Американские власти хотят развязать войну в Европе, заставляя своих союзников поставлять все больше тяжелого вооружения Украине. Об этом в Twitter написал бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.

«Страны Евросоюза вступают в еще больше тотальный бред в вопросе поставок Украине тяжелого вооружения под давлением США! Эти американские ястребы опять захотели развязать мировую войну в Европе», — считает он.

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Филиппо отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон готов передать танки Leclerc украинской армии.

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Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что для возвращения под свой контроль утраченных территорий Украина может применять любые вооружения, в том числе и по территории Крыма. Она подчеркнула, что командование ВСУ само принимает решения о способах ведения боевых действий.

Американский миллиардер Илон Маск предупредил США и Украину, что наступление на Крым обернется непредсказуемыми последствиями для всего мира.