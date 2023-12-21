Мир 21 декабря 2023, 13:30 США обвинили в затягивании украинского конфликта Герасимов: США затягивают конфликт на Украине, поставляя оружие U.S. Department of Defense

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Власти США затягивают украинский конфликт, направляя Киеву значительную венно-техническую помощь. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе брифинга для зарубежных военных атташе. Слова генерала распространила пресс-служба Минобороны России.

С февраля 2022 года Украина получила свыше 5,2 тысячи танков и боевых бронированных машин. Западные страны также передали Киеву более 1,3 тысячи орудий полевой артиллерии, 200 реактивных систем залпового огня (РСЗО), отметил Герасимов.

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По данным главы Генштаба ВС РФ, ВСУ получили более 23 тысяч противотанковых ракетных комплексов, 1200 зенитных ракетных комплексов и установок, более 100 самолетов и вертолетов, 23 тысяч беспилотников, боеприпасы разных типов.

Кроме того, украинские военные обучались в США и Европе. Подготовку прошли порядка 100 тысяч бойцов ВСУ, добавил Герасимов.

Несмотря на поддержку со стороны Запада, ресурсы ВСУ истощены. На фоне затягивания властями США решения вопроса о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи Украину ждет суровый 2024 год. И перед действующим руководством страны стоит непростая задача удержаться у власти.