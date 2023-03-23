Мир 23 марта 2023, 23:51 США обвинили в замалчивании опасности применения снарядов с обедненным ураном Экс-разведчик Риттер: США замалчивают данные о токсичности снарядов с обедненным ураном Pixabay

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Власти США понимают, что снаряды с обедненным ураном токсичны, но намеренно замалчивают эту информацию, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала US Tour of Duty он рассказал, что применение таких боеприпасов опасно для мирного населения.

По словам Риттера, во время попадания снаряда с обедненным ураном в цель, вещество начинает испаряться. С высокой долей вероятности оно может попасть в организм человека и заразить его и окружающих. Власти США понимают, что угроза реальна, но умалчивают об этом из-за дешевизны производства таких боеприпасов.

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«Россияне рассматривают это как очередной тупой акт агрессии Запада против жителей Украины», — отметил он.

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Экс-разведчик добавил, что за производство дешевых урановых снарядов выступают США и Великобритания. Американские власти постоянно работают над тем, чтобы скрыть данные об опасности их применения, уточнил Риттер.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди анонсировала отправку таких боеприпасов на Украину. Президент Владимир Путин пообещал ответ России на это решение.