23 декабря 2022, 13:36
США обвинили в ведении войны на Украине чужими руками
Посол Антонов: США чужими руками ведут на Украине войну против России
Власти США чужими руками ведут войну против России на Украине, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По его словам, сейчас отступать некуда, и российские военные должны уничтожить «корни нацизма» на украинской территории.
Дипломат подчеркнул, что никто уже не скрывает истинных целей США в отношении России. Речь идет о ведении прокси-войны или войны «по доверенности, чужими руками».
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«В топку ненависти против нас брошено все — деньги, оружие, помощь разведки, использование военных спутников Соединенных Штатов для борьбы с российскими Вооруженными силами», — напомнил Антонов.
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Посол добавил, что допускать сохранения «корней нацизма» на Украине нельзя, потому что через некоторое время они прорастут вновь, и тогда избавлять «от этой нечисти» придется весь мир.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с американским коллегой Джо Байденом. Президент США сообщил о выделении очередной партии помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов.
Обозреватель Брэдли Девлин упрекнул Зеленского в том, что он даже не поблагодарил Штаты за такой «рождественский подарок».
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