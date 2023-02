Мир 15 февраля 2023, 23:21 США обвинили в утаивании информации о подрыве «Северных потоков» Херш: американские СМИ специально замалчивают данные о подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

Журналист Сеймур Херш, написавший статью о взрывах на газовых магистралях, обвинил ведущие американские СМИ и власти страны в замалчивании результатов расследования подрыва «Северных потоков». Материал об этом он опубликовал на платформе Substack.

Херш напомнил о своей работе в газете The New York Times в период с 1972 по 1979 год. Его статьи публиковали на первых полосах издания и часто цитировались на страницах The Washington Post. Но сейчас ни та ни другая редакция не стала ничего писать о расследовании журналиста.

«Ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали опровержение моего расследования Белым домом», — отметил он.

По словам журналиста, с подобным отношением он сталкивается не в первый раз. Аналогичная история случилась и с материалом об уничтожении американскими военными деревни Сонгми во Вьетнаме в 1969 году.

Ранее Сеймур Херш назвал теракт на «Северных потоках» изумительной глупостью правительства США. По его словам, главной ошибкой Белого дома является неправильно выбранное для диверсии время. Также журналист заявил, что президент США Джо Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за страха выхода Германии из режима антироссийских санкций.