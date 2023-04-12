Мир 12 апреля 2023, 13:55 США обвинили в ситуации в мировом православии Рябков: США спровоцировали процессы в мировом православии ради ослабления России РИА «Новости»

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Власти США в значительной мере спровоцировали процессы, которые сейчас происходят в мировом православии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Соединенные Штаты делали это с целью ослабить страну, сообщил ТАСС.

Рябков обратил внимание, что американским властям при этом удобно делать вид, словно они не обладают информацией о происходящем с УПЦ на Украине. Однако именно Штаты провоцировали нынешнюю ситуацию в православии.

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«Это процессы крайне сложные, по большому счету та же самая цель — ослабление России, антироссийский курс, попытка ослабить влияние Москвы», — отметил замглавы МИД, говоря о неготовности Госдепа оценить гонения на Украинскую православную церковь.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в конце марта пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за изгнание служителей лавры.