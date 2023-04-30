Мир 30 апреля 2023, 03:36 США обвинили в разжигании конфликта на Украине Спикер кубинского парламента указал на виновность США в разжигании конфликта на Украине Pxhere

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Американские власти являются виновником разжигания конфликта на Украине. К тому же США пытаются за счет давления перенести ответственность за кризис на Россию, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы Эстебан Ласо. Его слова привел ТАСС.

В ходе встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным в Гаване спикер отметил, что Куба выступает против политики изоляции России посредством мощной медийной компании. Ее суть разжечь ненависть к РФ, которую хотят обвинить в эскалации конфликта, отметил Ласо

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«Мы хорошо знаем, как действует правительство США, истинный виновник этой проблемы», — сказал он.

Ласо также добавил, что власти Кубы осуждают политику расширения и приближения НАТО к российским границам.

В минувшую субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и передал ему наилучшие пожелания от российского президента Владимира Путина. Делегация российских депутатов прибыла в республику с официальным визитом.