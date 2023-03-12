Мир 12 марта 2023, 10:52 США обвинили в провоцировании войны с Китаем Global Times: внешняя политика США провоцирует войну с Китаем Фото: rawpixel

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Внешняя политика, которой придерживаются Соединенные Штаты, подталкивают их к войне с Китаем. На это указала газета Global Times.

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Журналист отметил, что из-за интересов оборонной промышленности США перевели политику на военные рельсы. Доказательством главенства милитаризма в стране издание назвало отношение госсекретаря США Энтони Блинкена к позиции Китая «по деликатному вопросу острова Тайвань». Он не только не изучил Белую книгу обороны КНР «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», но и не встретился с китайским коллегой для совместной работы над подходом к предотвращению конфликта. Мир может находиться на пороге крупнейшей войны, констатировал автор материала.

«В отношениях с Китаем, любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушен военными барабанами милитаризованной внешней политики США», — говорится в статье.

Журналист добавил, что самые желанные советники президента США по внешней политике — генералы и адмиралы. Соответственно, американским лидерам почти не предлагают дипломатических способов разрешения конфликтов, даже когда это необходимо.