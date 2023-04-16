Мир 16 апреля 2023, 02:48 США обвинили в приближении мира к «ядерной бездне» Экс-разведчик Риттер: бездействия США создали угрозу ядерной бездны РИА «Новости»

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Мир оказался под угрозой начала ядерного конфликта из-за действий США. Такое заявление сделал бывший офицер разведки морской пехоты США, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, его слова привел ТАСС.

На онлайн-семинаре международного Шиллеровского института Риттер заявил, что размещение ядерного оружия подкрепилось доктринами о превентивном ядерном ударе.

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«Россияне настолько сильно встревожены американской политикой, что во влиятельных кругах страны идут разговоры о включении в ее доктрину превентивного ядерного удара», — отметил он.

По его словам, в Северной Корее также обеспокоены политикой Соединенных Штатов. Риттер уверен, что для урегулирования сложившейся ситуации необходимо организовать масштабные протесты.

Экс-офицер разведки считает, что в ходе выборов в 2024 году в США должны выбрать человека, готового решать проблему разоружения. В противном случае ядерный конфликт разразиться в ближайшие пять лет.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу третьей мировой войны. По его словам, мир как никогда близок к глобальному конфликту.