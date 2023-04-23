Мир 23 апреля 2023, 20:19 США обвинили в пренебрежении международным правом из-за отказа выдать визы российским журналистам Миссия РФ при ООН: США в очередной раз пренебрегли международным правом Unsplash

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Соединенные Штаты Америки в очередной раз проигнорировали международное право, отказав в выдаче виз росссийским журналистам, которые должны были сопровождать в поездке в штаб ООН главу МИД РФ Сергея Лаврова. Россия рассчитывает, что руководство всемирной организации предпримет меры в связи с нарушением Соглашения о центральных органах ООН, передал слова дипломатов ТАСС.

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом. <...> Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя», — отметили в постоянном представительстве России при организации.

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Дипломаты отметили, что представители российских СМИ соблюли все формальности и сроки, имели основную аккредитацию. Штаты нарушили свои обязательства по соблюдению Соглашения о центральных органах ООН, не выдав визы журналистам из РФ. Это показывает истинное отношение Америки к свободе слова и доступу к информации, считают в постпредстве РФ при ООН.

МИД Рф назвал эту ситуацию возмутительной, глава ведомства заявил, что Россия этого не забудет и не простит.