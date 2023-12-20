Мир 20 декабря 2023, 15:31 США обвинили в попытке переложить на ЕС многомиллиардные расходы на Украину Захарова: США пытаются переложить на Евросоюз расходы на Украину Monika Skolimowska / Global Look Press

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Соединенные Штаты хотят переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на Украину. Они придерживаются принципа «вор у вора дубинку украл». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Это можно охарактеризовать одной фразой: вор у вора дубинку украл. Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон», — отметила она.

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По словам дипломата, США цинично стараются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на продолжение конфликта на Украине. Но, по сути, американские власти пытаются заставить рядовых европейцев «раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима» президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнула Захарова.

Также она рассказала о проводимых на Западе махинациях. Их ведут под эгидой и лозунгами «помощи молодой украинской демократии».

Зеленский не хочет завершать конфликт с Россией. Он представляет выгоду для президента Украины. Для него это единственный шанс на сохранение власти, заключила официальный представитель МИД.