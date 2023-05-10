Мир 10 мая 2023, 10:23 США обвинили в попытках вмешаться в предстоящие выборы в Турции с помощью СМИ МВД Турции обвинило США в попытках вмешаться в предстоящие выборы в стране РИА «Новости»

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Западные СМИ усилили манипуляции о предстоящих выборах в Турции, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу. По его словам, издания действуют в рамках плана США, сообщило РИА «Новости».

«План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США», — подчеркнул он.

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Сойлу обратил внимание, что после 1960 года Запад постарался проникнуть в политическую систему Турции, но нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган смог избавиться от этого.

«Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать», — добавил министр.

По его словам, на Западе недовольны геополитическими предпочтениями Турции, поскольку страна не приняла «американский мандат».

«Сто четыре года они пытаются отомстить за это. Все обо всем знают», — заключил Сойлу.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланировали на 14 мая. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов пройдет 28 мая.