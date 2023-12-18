18 декабря 2023, 00:39
США обвинили в попытках отдалить Европу от России
Президент Республики Сербской Додик: США делают все, чтобы отдалить Европу от РФ
Соединенные Штаты делают все для отдаления Европы от России, поскольку такой союз был бы опасен для американцев. Такое заявление сделал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью телеканалу «РТР-Беларусь».
Он напомнил о периодах, когда Россия и православный мир существовали в согласии с Европой. Сегодня Запад делает все, чтобы отделить европейские страны от РФ.
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«Европа со своими технологиями, знаниями, и Россия, то есть Восток, со своими ресурсами были бы опасными для США», — подчеркнул Додик.
Он добавил, что ЕС все больше находится под контролем Соединенных Штатов, исполняя исключительно команды Запада. Для последнего главным вопросом являются ресурсы Востока. В Европе нет газа и нефти, поэтому западные страны должны идти на Восток ради выживания.
Президент РФ Владимир Путин на XXI Съезде «Единой России» заявил, что западные элиты рассчитывали обрушить экономику, а также политическую и экономическую системы страны. Однако у них ничего не получилось.
США
Европа
Россия
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