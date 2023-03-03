Эксклюзив 03 марта 2023, 13:31 США обвинили в политике двойных стандартов Политолог Ярошенко: санкциями против России США показали политику двойных стандартов РИА «Новости»

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Решение Министерства торговли США ввести санкционные ограничения против компаний из России, Белоруссии и Китая в очередной раз показало политику двойных стандартов, проповедуемую страной. Об этом «360» сообщил политолог Алексей Ярошенко.

По его словам, США продолжают использовать политические причины для своих собственных экономических выгод.

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«Это их классическая логика. США пытаются оживить свою впадающую в рецессию экономику путем силовых и санкционных методов», — сказал политолог.

Ярошенко отметил, что американские власти всегда декларировали стремление к либеральной и рыночной экономике, однако сейчас демонстрируют обратное.

«По сути, это открытый протекционизм. Против чего они всегда сами выступали, продвигая идеи свободного рынка. Мы в очередной раз видим, как США используют политику двойных стандартов», — заключил он.

Ранее американский Минторг внес в санкционный список 37 компаний из разных государств, включая Россию, Китай и Белоруссию. Под рестрикции также попал отечественный поставщик контрольно-измерительного оборудования и электронных компонентов DMT Electronics.