Мир 20 февраля 2023, 01:04 США обвинили в подрыве безопасности Европы Депутат Слуцкий: неоколониальная политика США угрожает европейской безопасности РИА «Новости»

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Соединенные Штаты взрывают объекты энергетической структуры, что серьезно грозит европейской безопасности. Также американские власти продвигают неоколониальную политику, написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Европейской безопасности угрожают прежде всего США, взрывающие объекты критически важной энергоструктуры, а также продвигающие свою неоколониальную политику в ущерб интересам Европы», — отметил он.

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Слуцкий напомнил, что участники Мюнхенской конференции по безопасности не стали обсуждать взрывы на «Северных потоках». По его словам, формат форума вырождается.

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«Из форума, где обсуждались некогда проблемы безопасности, она превратилась в очередной натовский антироссийский шабаш», — подытожил парламентарий.

Ранее американские власти предупредили Китай о последствиях в случае поставок России летального оружия для его последующего применения в зоне специальной операции на Украине.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что администрация президента США Джо Байдена приветствует заявления китайской стороны о желании мира на Украине, которые прозвучали озвученные в ходе Мюнхенской конференции.