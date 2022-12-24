Мир 24 декабря 2022, 09:09 США обвинили в переносе биоисследований в третьи страны ради ухода от ответственности Минобороны: США избегают ответственности из-за переноса биоисследований в третьи страны РИА «Новости»

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Власти США избегают ответственности за биологические исследования из-за проведения этих работ на территории третьих стран, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что Россия предлагает предоставлять информацию о разработках в сфере биологической защиты, которые государства осуществляют за пределами своих территорий.

По словам Кириллова, в интересах «биг фармы» спорные американские исследования переносят за пределы страны.

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«Это позволяет не декларировать исследования, проводимые по заказу военного ведомства США, в ежегодной отчетности в рамках мер укрепления доверия КБТО», — подчеркнул начальник войск РХБЗ.

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Кириллов напомнил, что в начале 1990-х годов Россия открыла невоенные лаборатории на взаимной основе для инспекторов из США и Великобритании. Однако американское правительство заблокировало проведение контрольных процедур на территории Штатов, аргументировав отказ «угрозой интересам бизнеса».

По словам начальника войск РХБЗ, Россия выступает за предоставление сведений о разработках в сфере биологической защиты, если такие исследования проводят за пределами национальных территорий. Кириллов добавил, что страны Запада заблокировали эту инициативу.

Участники биологических исследований на Украине связаны с Демократической партией США, уточнил Игорь Кириллов. В полученных Минобороны документах фигурируют и подрядные организации, связанные с Пентагоном.