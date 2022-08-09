США обвинили в отсутствии политической стратегии

Руководство США принимает непоследовательные решения во внешней политике, сообщило издание The National Interest. По мнению автора статьи, любая великая держава должна придерживаться определенной стратегии, иначе возникнет риск ее уничтожения.

Издание раскритиковало несколько решений американских властей. В качестве примера напомнили о желании США собрать коалицию стран для противостоянию Ирану. В то же время Штаты допустили неуместные заявления в адрес Саудовской Аравии, что мешает выполнить такую задачу.

«Сегодня становится все сложнее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения <…> В конечном счете это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых США», — предположил автор материала.

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велояти назвал политику России мудрее западной. По его словам, Запад под давлением США «всегда распространял лживую пропаганду» против Ирана.