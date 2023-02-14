Мир 14 февраля 2023, 16:28 США обвинили в ослаблении НАТО из-за попыток победить Россию Asia Times: США нанесли ущерб НАТО в попытке ослабить Россию РИА «Новости»

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Власти США нанесли серьезный ущерб боеспособности странам НАТО в своей попытке ослабить Россию, не вступая в фактическую конфронтацию. Об этом в материале для издания Asia Times написал журналист Брэндон Вайхерт.

«США не удалось даже близко сломить российских военных, однако они уже смогли подорвать свою же мощь из-за безумных планов победить Россию, не вступая в фактическое сражение», — сообщил он.

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Вайхерт отметил, что США декларировали поддержку Украины якобы во время сохранения НАТО, хотя государство даже не является частью альянса.

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«США нужно полностью отказаться от поддержки Украины, чтобы суметь выйти из нынешнего тяжелого положения. Пора вспомнить, что НАТО создавали не для демонстрации мощи Штатов, а для обороны стран-членов альянса», — добавил журналист.

Вайхерт предрек геополитическую катастрофу, если США продолжат поддерживать Украину в таких масштабах, как в настоящий момент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на растущую враждебность НАТО.