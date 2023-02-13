Мир 13 февраля 2023, 09:03 США обвинили в нежелании прекращать конфликт на Украине Global Times заявил о нежелании США останавливать украинский конфликт РИА «Новости»

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Власти США не хотят завершать конфликт на Украине и приступать к переговорам с Россией. Об этом написало китайское издание Global Times.

«Истинная цель США в ситуации на Украине кроется в подрыве стабильности в России и Евросоюзе. Если они проигнорируют призыв Москвы к началу диалога, то дальнейшее обострение ситуации неизбежно», — сказано в материале.

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Авторы статьи уверены: даже если Украина и Россия договорятся о прекращении огня напрямую, США непременно вмешаются в диалог ради эскалации конфликта.

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«Сейчас суть ситуации не в переговорах между Россией и Украиной, а в достижении консенсуса России и США, чтобы избежать ухудшения ситуации», — добавили они.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщил о намерении предложить США план по деэскалации кризиса путем обещаний Украине восстановить страну в обмен на скорейшее завершение боевых действий.

Представитель МИД России Сергей Вершинин заявлял, что страна будет готова начать переговоры с Украиной, но без предварительных условий.