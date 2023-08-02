Мир 02 августа 2023, 09:29 США обвинили в нарушении обещаний об использовании Украиной оружия НАТО Asia Times: Украина использует оружие НАТО для атак на Россию, несмотря на обещания США U.S. Department of Defense

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ВСУ используют полученное от стран НАТО вооружение для атак на Россию, несмотря на обещания Пентагона, указало издание Asia Times. По словам автора статьи, заявления США таким образом оказались ложью.

Он напомнил, что украинские военные располагают американскими БПЛА, ракетами и кассетными боеприпасами. Все это вооружение ВСУ используют каждый день, подчеркнул журналист, обвинив Пентагон в нарушении обещаний.

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По его оценке, урегулирование конфликта на Украине становится все более невозможным.

Вместе с тем поддержка Запада по части финансовой помощи и поставок оружия может сократиться из-за хамства и недостаточной благодарности украинских властей, указал журнал Washington Examiner.

Издание предположило, что власти Украины надеются таким образом получить доступ к эффективному оружию и максимальной финансовой помощи. Однако их поведение может привести к другому эффекту.