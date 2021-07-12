США своими санкциями нарушили договоренности по строительству «Северного потока — 2». Об этом заявил руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

По словам главы компании, Вашингтон требует уступок для принятия проекта. Варнинг напомнил, что Германия требовала защиты транзита газа через Украину даже после окончания строительства. В итоге Россия и Украины подписали соглашения о транзите 40 миллиардов кубометров природного газа. Поставки будут происходить каждый год до конца 2024 года.

«Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями», — сказал глава компании в интервью Handelsblatt.

Он добавил, что такие действия американской стороны показали непредсказуемость политики США. Также принятые решения подорвали доверие со стороны России. При этом Варнинг не исключил, что Вашингтон может объявить новые санкции. Он подчеркнул, что ограничения задержали строительство на полтора года. Простой обошелся компании в сотни миллионов.