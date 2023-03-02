Мир 02 марта 2023, 00:06 США обвинили в многолетней работе по уничтожению православия на Украине Захарова: США долгие годы вели подрывную деятельность на Украине по ликвидации православия Unsplash

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Американские политтехнологи долгие годы занимались работами по уничтожению православия на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала слова постпреда Соединенных Штатов при ООН Линды Томас-Гринфилд. Американский представитель назвала свободу религии человеческим правом, а на Украине сейчас «есть проблемы».

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Захарова обратила внимание на то, что именно родина Гринфилд создала эти трудности. Если по американским понятиям «свобода религий — это права человека», то Вашингтон их регулярно нарушает, подчеркнула она.

«Американские политтехнологи много лет занимались подрывной деятельностью, направленной на уничтожение, не раскол, а уничтожение православия в той стране, „где есть проблемы“», — высказалась Захарова.

Дипломат заверила, что Украину при нынешнем президенте Владимире Зеленском так и будут по американской манере называть страной, где «есть проблемы».

Представители киевского режима с 2022 года занимается гонениями Украинской православной церкви. В некоторых регионах Украины уже запретили деятельность УПЦ, заподозрив ее в связях с Россией. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что западные приверженцы киевского режима используют УПЦ ради того, чтобы спровоцировать русско-украинскую вражду.