02 марта 2023, 00:06
США обвинили в многолетней работе по уничтожению православия на Украине
Захарова: США долгие годы вели подрывную деятельность на Украине по ликвидации православия
Американские политтехнологи долгие годы занимались работами по уничтожению православия на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат прокомментировала слова постпреда Соединенных Штатов при ООН Линды Томас-Гринфилд. Американский представитель назвала свободу религии человеческим правом, а на Украине сейчас «есть проблемы».
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Захарова обратила внимание на то, что именно родина Гринфилд создала эти трудности. Если по американским понятиям «свобода религий — это права человека», то Вашингтон их регулярно нарушает, подчеркнула она.
«Американские политтехнологи много лет занимались подрывной деятельностью, направленной на уничтожение, не раскол, а уничтожение православия в той стране, „где есть проблемы“», — высказалась Захарова.
Дипломат заверила, что Украину при нынешнем президенте Владимире Зеленском так и будут по американской манере называть страной, где «есть проблемы».
Представители киевского режима с 2022 года занимается гонениями Украинской православной церкви. В некоторых регионах Украины уже запретили деятельность УПЦ, заподозрив ее в связях с Россией. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что западные приверженцы киевского режима используют УПЦ ради того, чтобы спровоцировать русско-украинскую вражду.
США
Православие
Мария Захарова
Украина
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