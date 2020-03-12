    12 марта 2020, 14:56

    США обвинили в «медицинском терроризме» во время пандемии коронавируса

    Ольга Ситникова

    Депутат консультативного совета Ирана Ахмад Алирезабехичи заявил, что власти США виновны в «медицинском терроризме». По мнению политика, всему миру необходимо бороться с ним. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    Депутат отметил, что из-за распространения коронавирусной инфекции в Иране приостановили работу всех государственных учреждений. По его словам, ситуацию важно контролировать, «чтобы враги не посеяли хаос и не воспользовались им для осуществления переворота».

    Алирезабехичи добавил, что руководство Ирана допускает искусственное создание нового типа коронавируса в лабораториях США «для реализации плана по созданию однополярного мира».

    «Мы не исключаем, что это может быть биологическим оружием США. Применяя такое оружие, преследуются две основные цели: снизить численность населения и разрушить экономику стран, чтобы сделать их более зависимыми», — заявил он.

    По мнению депутата, американские экономические санкции «лишили систему здравоохранения Ирана возможности своевременно отреагировать» на коронавирус. Теперь власти США ведут себя лицемерно и навязывают свои товары для борьбы с эпидемией.

    «На смену экономическому терроризму США приходит терроризм медицинский», — подчеркнул Алирезабехичи.

    Он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты пытаются заблокировать поставки медицинской продукции в Иран. Он выразил благодарность России за помощь.