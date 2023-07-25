Мир 25 июля 2023, 09:15 США обвинили в компрометировании валют развитых стран Директор ИНП РАН Широв: США скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира РИА «Новости»

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Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира, заморозив российские золотовалютные резервы. Таким мнением с РИА «Новости» поделился директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

«Многие, не только в России, глядят теперь на них (валюты развитых стран — прим. ред.) как на рискованные активы», — пояснил он.

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Широв добавил, что теперь никто не хочет покупать у США доллары и хранить их в прежних объемах, потому что однажды США могут и их заморозить. Кроме того, валюта перестала быть твердой.

Ранее стало известно, что на фоне антироссийских санкций некоторые страны стали репатриировать свои резервы в золоте. За последние два года почти 20% центробанков, опрошенных аналитиками американской инвестиционной компании Invesco, сочли более надежным и разумным хранить золотовалютные резервы в собственной стране. Если три года назад держать резервы у себя предпочитали 50%, то теперь — 68%.