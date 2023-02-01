Мир 01 февраля 2023, 07:45 США обвинили в использовании украинцев как подопытных кроликов в биолабораториях DikGAZETE: США при помощи биолабораторий проводят опыты над украинцами РИА «Новости»

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Соединенные Штаты используют граждан Украины в качестве подопытных кроликов при помощи биолабораторий. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

По его словам, благодаря российской спецоперации мир смог узнать о биологических лабораториях на Украине, которые развернули Штаты.

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«Может быть, даже зная об этом американском проекте, Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов?» — задался вопросом журналист.

Он считает, что политики с Украины, скорее всего, не изменят своей позиции ради соотечественников и продолжат дальше действовать под руководством США. Алтыпармак выразил мнение, что украинцы должны восстать против американцев, использующих их как «подопытных кроликов».

Колумнист отметил, что Соединенные Штаты теперь переносят свои биолаборатории в другие государства и создают биологическую угрозу для всего мира. Обозреватель издания призвал граждан Украины подумать, кто их настоящий враг.