Мир 17 февраля 2023, 07:48 США обвинили в использовании конфликта на Украине AP: США использовали полученный на Украине опыт для подготовки к войне с Китаем Unsplash

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Американские власти используют опыт боевых действий, полученный в украинском кризисе, для подготовки войны с Китаем. Об этом в материале для издания Associated Press написала журналист Тара Копп.

Она напомнила, что самой главной проблемой для США все еще остается Китай, а украинский конфликт показал некоторые важные моменты, которые можно использовать для защиты Тайваня.

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«Американская военная кампания в будущем наверняка будет включать в себя больше морских сил и военно-воздушных сил, что позволит использовать меньше боеприпасов и снять нагрузку с сухопутных войск», — написала Копп.

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Журналистка отметила, что основным выводом для США в случае войны с Китаем является необходимость развивать промышленность для производства военной техники и оружия.

«Использование космической инфраструктуры также стало важным аспектом. Она помогла пропаганде, связи и разведке. Опираясь на успехи Starlink, расширение американской спутниковой связи также возможно», — добавила она.

Ранее Госдеп США намекнул Китаю, что отношения между странами сильно бы изменились в случае их поддержки специальной операции на Украине.