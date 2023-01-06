Мир 06 января 2023, 07:40 США обвинили в искусственном создании паники вокруг России Ведущий Fox News Карлсон обвинил США в создании паники вокруг России РИА «Новости»

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Власти США намеренно фабрикуют панику вокруг России, чтобы использовать ее как политический инструмент. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

«Помните, во время избирательной компании Хилари Клинтон в WikiLeaks опубликовали документы об ее влиянии на выборы? Чтобы занять скандал, Хилари поступило просто, обвинив во всем русских хакеров», — сказал он.

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Карлсон подчеркнул, что американские спецслужбы прекрасно знали, что Россия была не причем. Однако силовики ничего не сказали, потому что любые обвинения в адрес РФ являются удобным политическим инструментом.

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«Все, что неугодно властям США, стали использовать для цензуры и называть российской дезинформацией. Это искусственное наведение паники», — добавил ведущий.

Ранее Карлсон заявил, что главной ложью о России в 2022 году стали обвинения в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».