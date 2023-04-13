Мир 13 апреля 2023, 02:15 США обвинили в гонении украинских солдат «на убой» Экс-посол Мирошник: США гонят армию Украины на убой, желая получить политические дивиденды РИА «Новости»

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США гонят украинских военных «на убой», заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Свое мнение он высказал в комментарии РИА «Новости».

Вашингтон, по словам Мирошника, делает это для получения политических дивидендов. Как заметил бывший посол ЛНР в Москве, кроме Штатов не существует других интересантов в контрнаступлении украинских военных. При этом, по словам собеседника агентства, Киев наоборот любым способом пытается отложить подобные планы.

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«Оправдаться в том, что западные союзники не предоставили достаточно вооружения, ну или найти другие способы и отговорки, дабы просто оттянуть саму возможность проведения операции. Тем более что прогнозы по ее результативности крайне негативные», — сказал Мирошник.

Ранее Мирошник заявлял, что ситуация вокруг Киево-Печерской лавры станет для украинского народа моментом истины. При этом экс-посол ЛНР в Москве предположил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужна такая громкая огласка ситуации с лаврой. По словам Мирошника, украинские власти выбрали время, когда можно завершить процесс «оскотинивания» своего народа, игнорируя нормы совести, морали и права.