Мир 13 марта 2024, 07:27 США обвинили в фактическом участии в украинском конфликте Посол Антонов: призывами к ударам по Крыму США признали свое участие в конфликте Pxhere

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Высказывания властей США о необходимости помочь ударам украинской армии по Крыму говорят о том, что Белый дом фактически признал свое участие в конфликте. Такое мнение выразил посол Анатолий Антонов. Его процитировало РИА «Новости».

«Некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам „бить вглубь Крыма“. Иными словами, на официальном уровне признается фактическое участие Соединенных Штатов в конфликте», — указал он.

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Но, как подчеркнул Антонов, это опасный курс. Такая политика чревата непредсказуемыми последствиями не только для безопасности Соединенных Штатов, но и для всего мира.

Недавно глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что новый пакет американской военной помощи поможет Украине перейти в наступление в конце этого года. Также он указал на, что это позволит нанести «проникающие» удары по Крыму.