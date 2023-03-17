Мир 17 марта 2023, 07:36 США обвинили в диверсиях на «Северных потоках» Французский политик Филиппо обвинил США в диверсиях на газопроводах «Северный поток» Danish Defence

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США годами боролись против магистральных газопроводов в Европе, поэтому очевидно, что за взрывами на «Северных потоках» стоят именно они. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Причастность американцев к взрывам была очевидна еще до расследования журналиста Сеймура Херша. США боролись против „Северного потока“ еще до начала конфликта на Украине. Помните, Байден в феврале сказал, что Штаты могут сделать так, чтобы этих газопроводов не стало. Поэтому взрывы произошли в их интересах», — сказал он.

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Филиппо отметил, что пока что неизвестно, совершили Штаты теракт в одиночку, или им помогала Норвегия.

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«В этом совсем нет ничего абсурдного, так как Россия была конкурентом России по газу. Тем более норвежским газом во многих странах заменили российский. За счет взрывов они обогатились, так как имели свой интерес», — добавил политик.

Президент России Владимир Путин заявлял, что отечественных специалистов не допускают на место взрывов газопроводов.

Журналист Сеймур Херш провел собственное расследование и установил, что к взрыву на газопроводах причастны США.