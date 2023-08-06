Мир 06 августа 2023, 22:05 США обвинили в диверсиях на «Северных потоках» Евродепутат из Германии Кра обвинил США в диверсиях на «Северных потоках» РИА «Новости»

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США стоят за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил евродепутат, кандидат от партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») на предстоящих выборах в Европарламент Максимилиан Кра. Его слова привело агентство DPA.

Он заявил, что «Северный поток» взорвали. А это, по словам евродепутата, означает, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности Германии.

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«Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: „Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?“» — сказал Кра.

Германия ранее обнаружила подозрительное судно, которое могло доставить взрывчатку для организации терактов на газопроводах системы «Северный поток». Это указано в письме Дании, Швеции и ФРГ, которое распространили в середине июля в преддверии заседания Совета безопасности ООН по вопросу диверсий на газопроводах. В частности, в документе сообщили о подозрительном фрахтовании некой парусной яхты. При этом точный курс яхты установить не удалось.