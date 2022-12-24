Мир 24 декабря 2022, 12:26 США обвинили в блокировании Конвенции о биологическом оружии Минобороны: США блокируют КБТО из-за лоббирования интересов фармкомпаний National Cancer Institute / Unsplash

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Власти США блокируют действие Конвенции о биологическом оружии (КБТО) из-за лоббирования интересов крупных фармакологических компаний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В ходе брифинга он отметил, что американское руководство тратит деньги налогоплательщиков на незаконные военно-биологические исследования во всем мире, включая Украину.

«Необходимо отметить, что лоббирование интересов крупных фармакологических компаний является одной из причин блокирования Соединенными Штатами проверочного механизма Конвенции», — подчеркнул Кириллов.

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Штаты переносят биологические лаборатории в другие страны, чтобы избежать ответственности за незаконные разработки, добавил Игорь Кириллов. Он уточнил, что власти страны прибегают к такому приему в интересах так называемой «биг фармы». Начальник войск РХБЗ подчеркнул — Россия выступает за то, чтобы сделать информацию о разработках в сфере биологической защиты на территории других стран доступной и открытой.

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