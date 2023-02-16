Мир 16 февраля 2023, 22:11 США обвинили Россию в склонении Украины к «фальшивому миру» Нуланд назвала предложения России по урегулированию конфликта на Украине «фальшивым миром» РИА «Новости»

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Россия склоняет Украину к «фальшивому миру», выдвигая требования для урегулирования конфликта, в то время как власти пострадавшей страны намерены добиться «справедливого мира». Как сообщил ТАСС, такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Она пояснила, что идеи «справедливого мира» содержатся в 10 пунктах, которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Он их представил на форуме G20 в ноябре 2022 года.

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«Нам нужен прочный мир, при котором Украина сможет вновь не только выживать, но и процветать в своих международных границах», — заявила Нуланд.

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Заместитель госсекретаря подчеркнула, что «фальшивый мир», который предложила Россия, даст ей время на отдых и перевооружение, чтобы снова пойти в атаку.

СМИ сообщили, что озвученный Зеленским на саммите лидеров стран G20 план мирного урегулирования доработали. Новую версию украинский лидер представит в феврале.

Среди пунктов, которые Зеленский включил в свой список фигурировали ядерная и энергетическая безопасность Украины, освобождение пленных, вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны.