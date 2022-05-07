США обвинили Россию в попытках исказить историю

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российские власти якобы «пытаются исказить историю в попытках оправдать» спецоперацию на Украине. Об этом со ссылкой на Госдеп написало РИА «Новости».

Американское дипведомство распространило заявление Блинкена по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны. Шеф Госдепа в нем обвинил Россию в якобы попытках исказить историю, но при этом не упомянул ни о решающей роли СССР в разгроме нацистов, ни о многомиллионных жертвах советского народа.

Госсекретарь США лишь призвал чтить союзников за коллективный героизм и самопожертвование. При этом он заявил, что нужно укрепить решимость в противостоянии тем, кто «пытается манипулировать исторической памятью для продвижения собственных амбиций».

Не упомянул Блинкен и о том, что Красная армия освободила Европу от фашизма. Как и о том, что США и британцы решились открыть второй фронт только в июне 1944 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее обвинил Запад в обесценивании колоссальных жертв Второй мировой войны, писало издание «Дни.ру».