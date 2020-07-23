США обвинили Россию в невозможности наладить отношения между странами

Соединенные Штаты и Россия не могут наладить отношения из-за линии поведения российской стороны. Очередные санкции Вашингтона — это лишь часть ответных мер против этой линии. С таким заявлением на слушаниях в сенате выступил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения [России], которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», — приводит РИА «Новости» слова Бигана.

Так он ответил на вопрос, с чем связаны недавние санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним компаний. На прошлой неделе Минфин США наложил санкции на фирмы и лица, которые связаны с Пригожиным. В Вашингтоне считают, что бизнесмен связан с конфликтом на Украине и обвиняют его во вмешательстве американские выборы. В санкционный список попали три человека и пять компаний.

Ранее палата представителей Соединенных Штатов поддержала ужесточение ограничений против «Северного потока — 2».