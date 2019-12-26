США обвинили Россию в неуважении к суверенитету Украины из-за Крымского моста

Посольство США на Украине осудило запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Американские дипломаты назвали это мероприятие демонстрацией неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины», — сказано в сообщении посольства США в Twitter.

Открытие ж/д сообщения через Крымский мост состоялось 23 декабря. Старт ему дал президент России Владимир Путин. Первый поезд проехал по путепроводу ночью 25 декабря. Он следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. Путь занял 33 часа.

Крымский мост является самым протяженным в России. Его длина 19 километров. Автомобильная часть моста открылась в мае 2018 года. Путепровод соединяет Крымский полуостров и Краснодарский край. Крым вошел в состав России в 2014 году, после проведения там референдума.