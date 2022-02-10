Комитет сената США по иностранным делам обвинил Россию в «кибератаках» на Украину и задумался над введением санкций из-за этого. Об этом написало издание Politico.

«Если бы санкции до вторжения России были введены, то они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», — заявил председатель Сената по международным отношениям Боб Менендес.

Издание уточнило, что часть сенаторов желает разработать целый законопроект, который будет включать в себя санкции за кибератаки. Этот проект должен будет содержать более широкий список санкций на тот случай, если Россия «вторгнется» в Украину.

Politico привело также информацию и о том, что данный пакет должен стать компромиссным решением между выбором республиканцев и демократов. Республиканцы выступают за превентивное введение рестрикций, в то время как демократы настаивают на введении санкций уже после «нападения». Однако «кибератаки» склоняют всех к более ранним действиям.

Президент США Джо Байден не стал категорично высказываться по поводу введения санкций за кибератаки, но в целом поддержал решительные меры против России, включая перекрытие «Северного потока — 2» в случае эскалации украинского конфликта.