США обвинили Россию в «хищении» культурных ценностей на Украине | 360°

Мир 23 октября 2022, 07:33 США обвинили Россию в «хищении» культурных ценностей на Украине Представитель ISRP Глассман: Россия крадет «украинскую культуру» РИА "Новости"

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В Соединенных Штатах заявили, будто Россия пытается «стереть украинскую культуру». Такое заявление сделал бывший заместитель госсекретаря США, главный представитель проекта «Инициатива по изучению российского пиратства» (ISRP) Джеймс Глассман, передали в RT.

Так, в ISRP утверждают, что специальная военная операция якобы сопровождается «разрушением и разграблением» исторических объектов и украинских культурных ценностей. В связи с этим Глассман призвал американское правительство «незамедлительно принять меры» для привлечения к ответственности причастных лиц и компаний.

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«Недавние российские хищения у Украины и явные попытки стереть украинскую культуру и идентичность — это преступления, с которыми нельзя мириться. Нарушители должны знать, что их остановят и что их действия будут иметь последствия», — заявил он.

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Ранее советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока сообщила, что украинские боевики добивают раненных на поле боя военнопленных, чтобы не тратить время и силы на их транспортировку и медицинскую помощь. Она заявила, что Украина — это государство, которое занимается терроризмом в отношении не только людей Донбасса, но и всех людей в целом.