    21 февраля 2020, 10:14

    США обвинили Россию в «агрессивных действиях» в Арктике

    Анастасия Кременчугская

    На заседании в нижней палате конгресса США выразили свое беспокойство об «агрессивных действиях» России в Арктике. RT опросил экспертов, чтобы узнать их мнение. Большинство рассказали о том, что РФ, наоборот, стремится к развитию Арктики как зоны мира и сотрудничества.

    Спикеры нижней палаты конгресса США сообщили, что в последнее время Россия увеличила число своих военных объектов в Арктике. Это говорит о ее «агрессивных действиях», считают конгрессмены.

    Андрей Подоплекин, заместитель директора по международному сотрудничеству Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики, заявил, что Америка обеспокоена активностью других стран, так как пересмотрела свое отношение к региону.

    Эксперт добавил, что США значительно уступают России в освоении Арктики.

    «Здесь у России есть чему поучиться, и в этом плане наша страна имеет огромный задел, который США, даже при их экономической мощи, вряд ли в состоянии восполнить в ближайшие лет десять», — сказал Подоплекин.

    Специалист считает, что-то, что РФ увеличивают количество военной техники в регионе — неудивительно. Так как желание обеспечить безопасность своих северных границ — это нормально.

    По словам эксперта, население Арктической зоны Российской Федерации превышает два миллиона человек — это более половины всего населения мировой Арктики. Более того, арктическое побережье — самая крупная прибрежная зона РФ, которая располагает большими запасами нефтегазовых ресурсов и ценнейшими породами рыбы холодных морей.