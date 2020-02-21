США обвинили Россию в «агрессивных действиях» в Арктике

Спикеры нижней палаты конгресса США сообщили, что в последнее время Россия увеличила число своих военных объектов в Арктике. Это говорит о ее «агрессивных действиях», считают конгрессмены.

Андрей Подоплекин, заместитель директора по международному сотрудничеству Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики, заявил, что Америка обеспокоена активностью других стран, так как пересмотрела свое отношение к региону.

Эксперт добавил, что США значительно уступают России в освоении Арктики.

«Здесь у России есть чему поучиться, и в этом плане наша страна имеет огромный задел, который США, даже при их экономической мощи, вряд ли в состоянии восполнить в ближайшие лет десять», — сказал Подоплекин.

Специалист считает, что-то, что РФ увеличивают количество военной техники в регионе — неудивительно. Так как желание обеспечить безопасность своих северных границ — это нормально.

По словам эксперта, население Арктической зоны Российской Федерации превышает два миллиона человек — это более половины всего населения мировой Арктики. Более того, арктическое побережье — самая крупная прибрежная зона РФ, которая располагает большими запасами нефтегазовых ресурсов и ценнейшими породами рыбы холодных морей.