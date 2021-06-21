США обвинили россиянина в незаконном экспорте военного оборудования

Сразу пять человек обвинили в США в незаконном экспорте военного оборудования на российскую территорию. В список попал гражданин России. Об этом сообщили на сайте Минюста США.

По информации американских властей, 17 июня правоохранители задержали 59-летнюю Елену Шифрину и 55-летнейго Владимира Придачу. Оба обвиняемых проживают в штате Иллинойс, но их гражданство не уточняется.

Также в документе числится 45-летний россиянин Борис Полосин. Еще в список попал 52-летний Владимир Гохман и 39-летний Игорь Панчерников. Мужчины являются гражданами Израиля.

Прокуратура США заявила, что все обвиняемые якобы сговорились, чтобы незаконно экспортировать в Россию военное оборудование. Речь идет о приборах ночного видения и тепловизионных прицелах, большая часть из которых стоит от пяти до 10 тысяч долларов.

«Обвиняемые приобрели многие предметы под псевдонимами, ложно заверяя продавцов, что они не будут экспортировать эти предметы из США. Затем тепловизионные устройства были экспортированы сообщникам в Россию с использованием псевдонимов и ложных адресов для сокрытия своей деятельности», — пояснили в министерстве.

Как уточнили американские власти, если задержанных признают виновными, то им грозит до 20 лет лишения свободы.