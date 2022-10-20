США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег | 360°

20 октября 2022, 01:50
США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег
Минюст США предъявил пятерым россиянам обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег
Соединенные Штаты Америки обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. Среди обвиняемых — сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Об этом сообщил американский Минюст.
Усса арестовали в Италии, Юрия Орехова задержали в Германии. В ведомстве сообщили, что оба россиянина проходят экстрадиционные процедуры. Обвинения предъявлены еще трем гражданам России: Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.
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По данным Минюста, Орехов и Усс являются совладельцами компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH). Ее обвиняют в том, что она якобы закупала у американских производителей «чувствительные военные технологии и технологии двойного применения, включая полупроводники и микропроцессоры», которые используются в авиации, ракетных системах, радарах и спутниках.
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Министерство утверждает, что данная продукция якобы передавалась в Россию, в том числе подсанкционным фирмам, которые контролируют Телегин и Туляков.
США
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