Мир 26 мая 2023, 21:06 США обвинили Косово в обострении напряженности с Белградом Госсекретарь США Блинкен: действия Косова обострили напряженность с Сербией РИА «Новости»

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Действия непризнанного Косова по захвату зданий городских администраций обострили напряженность с властями в Белграде, тем самым они подорвали усилия по нормализации их отношений. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

Американские власти, отметил Блинкен, осуждают действия правительства Косова, предпринятые вопреки рекомендациям Соединенных Штатов и европейских партнеров.

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«Эти решения привели к острому и излишнему обострению напряженности, подрывая наши усилия по содействию нормализации отношений между Косовом и [властями] Сербии», — отметил он.

Также Блинкен предупредил о последствиях для двусторонних отношений США и Косова.

Сербский лидер Александр Вучич распорядился привести армию республики в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в непризнанном Косове. Кроме того, Вучич обратился к странам НАТО с призывом предотвратить насилие над сербским народом в Косове. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны выдвинулась к административной границе.