Мир 30 апреля 2023, 00:49 США обвинили Китай в провокациях против Филиппин Госдеп обвинил Китай в запугивании филиппинских судов РИА «Новости»

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Китайские власти допускают провокации в отношении филиппинских судов, и администрация Вашингтона планирует оказать поддержку Маниле. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова привел CNN.

По данным ведомства, береговая охрана КНР посягнула на свободу передвижения филиппинских судов в то время, когда они осуществляли патрулирование в «своей экономической зоне».

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«Мы призываем Пекин воздержаться от провокаций и небезопасных действий», — сказал Миллер.

Глава пресс-службы отметил, что США будут продолжать контролировать ситуацию в Южно-Китайском море. Он указал, что нападение в Тихом океане задействуют договор о международной безопасности.

Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что сейчас главным направлением во внешней политике Вашингтона является сдерживание Китая, а не военная помощь Украине. Она заверила, что в ближайшее время КНР вряд ли нападут на Тайвань. Но задача американцев сделать так, чтобы китайское правительство не готовилось к вторжению в последующие годы, сказала Хикс.