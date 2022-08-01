США обвинили двух россиян в организации финансовой пирамиды с криптовалютами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения 11 создателям финансовой пирамиды Forsage, которая привлекла более 300 миллионов долларов от частных инвесторов. В список обвиняемых попали двое россиян, которых считают организаторами схемы.

По данным комиссии, сайт Forsage появился в январе 2020 года. Его создали москвичи Михаил Сергеев и Владимир Маслаков, проживающий в Грузии Владимир Охотников и гражданка Индонезии, известная как Лола Феррари.

На запущенной платформе инвесторам предложили заключать контракты через блокчейн криптовалют Ethereum, Tron и Binance. При этом прибыль вкладчики получали за счет средств новых привлекаемых инвесторов.

Первая попытка Комиссии по ценным бумагам привлечь платформу за мошенничество закончилась неудачей. Создатели Forsage отвергли все претензии и продолжали продвигать свою схему, через ролики на YouTube и социальные сети.

Всего таким способом создатели получили около 300 миллионов долларов с инвесторов по всему миру, включая жителей США.

В Комиссии подчеркнули, что своими действиями создатели Forsage пытались обойти федеральные законы о ценных бумагах, сконцентрировав свою работу только на криптовалюте и смарт-контрактах.

По делу уже осудили двух участников схемы, которые занимались продвижением платформы в США. В качестве наказания их обязали выплатить штрафы, суммы которых суд определит в ближайшее время.