США обвинили дипломатов КНР в шпионаже
Правительство США тайно выслало двух дипломатов Китая. Их обвинили в попытке незаконного вторжения на военную базу штата Вирджиния. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The New York Times.
За последние 30 лет китайских дипломатов выслали впервые. Одного из них подозревают в сотрудничестве с разведслужбами республики.
Дипломаты прибыли на базу со своими женами. Однако не имели разрешения на въезд. На просьбу уехать базы они не отреагировали. В конце концов китайцев заставили покинуть территорию.
Правительство Соединенных Штатов убеждено, что дипломаты хотели понять принцип работы системы безопасности на базе.
По информации издания, власти США и Китая решили не сообщать прессе об инциденте. Американские дипломаты остались в КНР.