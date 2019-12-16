США обвинили дипломатов КНР в шпионаже

За последние 30 лет китайских дипломатов выслали впервые. Одного из них подозревают в сотрудничестве с разведслужбами республики.

Дипломаты прибыли на базу со своими женами. Однако не имели разрешения на въезд. На просьбу уехать базы они не отреагировали. В конце концов китайцев заставили покинуть территорию.

Правительство Соединенных Штатов убеждено, что дипломаты хотели понять принцип работы системы безопасности на базе.

По информации издания, власти США и Китая решили не сообщать прессе об инциденте. Американские дипломаты остались в КНР.